В ходе масштабных антиправительственных протестов во Франции были задержаны 1723 человека. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны в своем микроблоге в Twitter вечером в субботу, 8 декабря. При этом 1220 из задержанных были отправлены под стражу - в частности, для предотвращения совершения новых правонарушений. Всего в демонстрациях по всей стране приняли участие 125 тысяч человек, 10 тысяч из которых протестовали в Париже.

За безопасностью на митингах следили почти столько же полицейских, сколько было самих участников протестов, - 120 тысяч. В ходе протестов пострадали 264 человека, в том числе 39 правоохранителей.

Полиция применила слезоточивый газ и водометы

В ходе демонстраций 8 декабря в Париже произошли столкновения с полицией. Ряд демонстрантов бросали в полицейских петарды и другие предметы, правоохранители применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Демонстранты поджигали баррикады и автомобили, а также попытались совершить поджог одного из дорогих магазинов в центре Парижа.

По всей стране были усилены меры безопасности. В частности, на Елисейских полях в Париже большое количество человек подверглись контролю на наличие оружия и других запрещенных предметов, был закрыт ряд достопримечательностей. Французские СМИ отмечают, что благодаря подготовленности правоохранительных органов беспорядки были менее масштабными, чем неделю назад.

В ожидании заявления Макрона о протестах

Прошедшие демонстрации стали продолжением протестов, которые начались в середине ноября. Тогда представители движения "желтых жилетов" и их сторонники вышли на улицы против планов повышения цен на автомобильное топливо. После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона.

Сам президент до сих пор только осудил беспорядки и насилие в ходе протестов и выразил благодарность полиции и другим экстренным службам. Наблюдатели отмечают сдержанность его высказываний. Представитель правительства Франции утром в воскресенье в эфире телеканала LCI сообщил, что на следующей неделе Макрон выступит с рядом важных заявлений. О чем пойдет речь, не уточняется.