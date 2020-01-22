В результате авиарейдов на северо-западе Сирии во вторник, 21 января, были убиты не менее 18 мирных жителей, в том числе шестеро детей. Об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на местных жителей и работающих на месте спасателей. В то же время в базирующемся в Лондоне Сирийском наблюдательном совете по правам человека (SOHR) сообщили о 23 погибших, среди которых было 13 детей. По данным гуманитарной организации "Белые каски", число жертв за день достигло 24 человек. SOHR, "Белые каски" и оппозиционное новостное агентство Step утверждают, что авианалеты проводили российские ВВС. Ответственность за бомбардировки провинций Идлиб и Алеппо, которые проводились в течение трех последних дней, "лежит исключительно на россиянах", заявил глава SOHR Рами Абдель Рахман.
Так, по данным нескольких источников, целая семья из восьми человек погибла в деревне Кфар Таал к западу от Алеппо. Среди них было шестеро детей.
Сирийское государственное информагентство SANA сообщило 21 января, что в результате ракетных обстрелов повстанцами и джихадистами города Алеппо, контролируемого сирийскими властями, там были убиты две женщины и ребенок.
Россия поддерживает наступательную операцию армии президента Сирии Башара Асада против повстанцев. Из-за последних воздушных налетов десятки тысяч сирийцев были вынуждены бежать из своих домов в сторону границы с Турцией.
Гуманитарный кризис в провинции Идлиб
По данным ООН, гуманитарный кризис в провинции Идлиб, считающейся одним из последних бастионов противников режима Башара Асада, за последнее время усугубился и привел к тому, что с 1 декабря 2019 года как минимум 350 000 человек вынуждены были покинуть свои дома.
Башар Асад и его войска после девяти лет войны контролируют около 70 процентов территории страны.
"Наш мир в огне". Грета Тунберг выступила с новыми требованиями на форуме в Давосе (1)
Грета Тунберг выступила с первым заявлением на...
В ходе авиарейдов в Сирии убиты не менее 18 мирных жителей (3)
По данным разных источников, за один день в Сирии в...
Швейцарские власти не стали предъявлять обвинений "шпионам-сантехникам" в Давосе (1)
Как сообщил ряд швейцарских СМИ, в августе в ходе...
Трамп может ввести ограничения на въезд в США для граждан Беларуси и Киргизии
По данным источников в Белом доме, Трамп подумывает...
TOP новостей
Литве прогнозируют печальный сценарий: если ничего не изменится, рынок труда ждут серьезные вызовы (37)
2–3 – если бы столько детей было в каждой семье, то...
Требования литовской молодежи к жилью изменились: некоторым родителям уже не понять (3)
После окончания школы дети обычно едут учиться в вузы....
Молодежная вечеринка в Вильнюсе не прошла незамеченной: полиция выясняет обстоятельства (7)
17 января вечером в центре Вильнюса молодежь...
В Литве, как в Венеции: вода затопила дворы (4)
Снега в Литве нет, но из-за сильного западного ветра...
В Вильнюсе окончательно отказываются от мусоропроводов: жители грозятся складывать мусор в подъездах (62)
Вонь, мухи, крысы и горы мусора – с этим сталкиваются...