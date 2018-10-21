"За" проголосовали 33 из 38 депутатов горсовета. Не голосовали 3 члена фракции "Оппоблок" и один внефракционный депутат.
Статус регионального в Херсоне был предоставлен русскому языку 21 августа 2012 года. Областной совет принял подобное решение немного ранее – 17 августа.
Закон Украины об основах языковой политики был принят еще при каденции беглого экс-президента Виктора Януковича. Он предусматривал установление официального использования региональных языков в работе местных органов самоуправления.
28 февраля этого года Конституционный суд Украины своим решением отменил действие "языкового закона", признав его неконституционным.
В июле 2018 года Николаевский окружной административный суд признал недействительным решение облсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального.
В прокуратуре тогда заявили, что облсовет самостоятельно не принимал меры, чтобы привести решение в соответствие с действующим законодательством, поэтому первый заместитель прокурора области обратился в суд. Суд удовлетворил иск прокуратуры и признал решение недействительным.
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