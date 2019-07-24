Как сообщила сегодня вечером полиция Хельсинки, на улице Хиеталахденкату произошла стрельба. Полиция находится на месте происшествия.
Helsinkis
© Vida Press

Более подробной информации пока нет.

Как пишет yle, в центре Хельсинки, на улице Хиеталахденкату произошел инцидент со стрельбой. Очевидец рассказал новостному агентству STT, что видел, как парамедики оказывали помощь лежащему на дороге человека, а находившийся рядом другой человек держался за бок.

Статьи по теме:
Берлин призывает ЕС ввести новый механизм распределения беженцев  (1)
В создании туннеля между Таллинном и Хельсинки примет участие самая большая строительная компания мира

Другой очевидец, ехавший в момент происшествия на трамвае, рассказал, что вагон стоял на месте примерно десять минут. Собравшиеся на остановке люди говорили, что слышали звуки выстрелов.

Полиция подтвердила проведение операции и то, что ранены двое, однако пока не стала раскрывать подробностей.

rus.delfi.ee
Статьи по теме:

Белорусской инициативе "Хельсинки 2.0" поперек горла встал крымский вопрос

Белорусскую инициативу о новом миротворческом...

В мире

Виталия Кличко уволят с должности мэра Киева

Президент Украины Владимир Зеленский просит Кабинет...

В Латвии главу МВД раскритиковали за поход на концерт Лепса (10)

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с...

Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками в Японском море (46)

Пограничники КНДР задержали сейнер почти в 100 км от...

Евроскептик, русофил, ловелас. Будущий британский премьер Борис Джонсон — кто он? (11)

Бывший министр иностранных дел Борис Джонсон избран...

В Хельсинки произошла стрельба

Как сообщила сегодня вечером полиция Хельсинки, на...

TOP новостей

Время новых налогов: владельцы автомобилей и недвижимости могут начать подсчеты (26)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 23 июля...

Территории в столице Литвы присматривают роботы и дроны (3)

Такого еще не было: на склонах Западной объездной...

Водители в Литве ругают круговые перекрестки, однако проблема кроется в несоблюдении правил

Круговые перекрестки помогают избежать простоя у...

Приключения 80-летних бабушек в Паланге: не обошли и боксерскую грушу (7)

Если вы думаете, что отдых в Паланге по душе только...

Ukraina skaičiuoja rinkimų į Aukščiausiąją Radą rezultatus Rinkimai Ukrainoje

"Слуги" берут власть в Украине. Зеленский получает большинство (6)

Досрочные парламентские выборы в Украине, которые...