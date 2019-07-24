В Хельсинки произошла стрельба

Более подробной информации пока нет.

Hietalahdenkadulla on sattunut ampumistapaus. Poliisi on paikalla. Tiedotamme tilanteesta lisää Twitterissä. #poliisi #Helsinki — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) July 23, 2019

Как пишет yle, в центре Хельсинки, на улице Хиеталахденкату произошел инцидент со стрельбой. Очевидец рассказал новостному агентству STT, что видел, как парамедики оказывали помощь лежащему на дороге человека, а находившийся рядом другой человек держался за бок.

Другой очевидец, ехавший в момент происшествия на трамвае, рассказал, что вагон стоял на месте примерно десять минут. Собравшиеся на остановке люди говорили, что слышали звуки выстрелов.

Полиция подтвердила проведение операции и то, что ранены двое, однако пока не стала раскрывать подробностей.