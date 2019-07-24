В Хельсинки произошла стрельба

Как сообщила сегодня вечером полиция Хельсинки, на улице Хиеталахденкату произошла стрельба. Полиция находится на месте происшествия.
Helsinkis
© Vida Press

Более подробной информации пока нет.

Как пишет yle, в центре Хельсинки, на улице Хиеталахденкату произошел инцидент со стрельбой. Очевидец рассказал новостному агентству STT, что видел, как парамедики оказывали помощь лежащему на дороге человека, а находившийся рядом другой человек держался за бок.

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Другой очевидец, ехавший в момент происшествия на трамвае, рассказал, что вагон стоял на месте примерно десять минут. Собравшиеся на остановке люди говорили, что слышали звуки выстрелов.

Полиция подтвердила проведение операции и то, что ранены двое, однако пока не стала раскрывать подробностей.

rus.delfi.ee
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