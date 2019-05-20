В Харькове на митинг против возвращения проспекта Петра Григоренко имени маршала СССР Георгия Жукова пришли сторонники старого названия, между митингующими произошли столкновения. Об этом сообщает Громадское.
© Artūras Morozovas

Акция под названием "Нет мяснику Жукову на карте Украины" состоялась у памятника маршалу СССР. В ней приняли участие около 200 харьковчан. Этот митинг приурочили ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Участники акции принесли с собой кирпичи, чтобы положить их у постамента памятника. Они объяснили, что кирпич символизирует погибших в боях Второй Мировой войны под командованием Жукова.

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На акции харьковчане держали в руках множество плакатов с изображениями маршала Жукова в образе "мясника", с надписями "Маршалу смерти место на кладбище истории" и другими.

Участники митинга заявили, что выступают за демонтаж памятника, но отметили, что это надо делать на законных основаниях.

В противовес участникам акции собрались сторонники Жукова, которые пытались не позволить активистам положить кирпичи к памятнику, вследствие чего возникли столкновения.


Противники Жукова также раздавали прохожим листовки на которых было указано: "Руки Кернеса давно уже по локоть в наших карманах, а руки маршала Жукова, которого он так прославляет, по локоть в крови солдат - украинских чернопиджачников, которых бросали в бой без подготовки, амуниции и оружия, только с кирпичом в руке".

Акция завершилась запуском плаката с изображением маршала Жукова в образе "мясника" к небу, привязанным к воздушным шарикам.

Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию об обратном переименовании проспекта имени Петра Григоренко в проспект имени маршала Жукова.

Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что нарушение закона о декоммунизации представителем власти наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Украинская правда
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