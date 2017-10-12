По словам представителя ХАМАС Абу Зухри, детали мирного соглашения - пятого по счету с 2007 года - станут известны на сегодняшней пресс-конференции в Каире, на которой будут присутствовать обе стороны.

Соглашение не распространяется на оружие военного крыла ХАМАС, эту позицию поддержал Египет. В Каире заявили, что судьба военного крыла может обсуждаться только после решения палестинской проблемы на переговорах с Израилем.

Руководство ХАМАС 17 сентября заявило о своей готовности начать переговоры о проведении в Палестине всеобщих выборов и формировании правительства национального единства. Также сообщалось о намерении распустить административный комитет сектора Газы, который управляет палестинским анклавом с 2007 года, момента прихода к власти в этой части Палестины движения ХАМАС.

Палестинская группировка отрицает право государства Израиль на существование.

Некоторые представители руководства ХАМАС неоднократно предлагали заключить с Израилем длительное перемирие, если он отведет войска за линию прекращения огня, установленную в 1967 году, и прекратит блокаду Газы.

При этом в уставе группировки содержится призыв к уничтожению Израиля, а само движение признано террористическим не только в Израиле, но также в США, Евросоюзе и ряде других стран.

Вот уже много лет боевики ХАМАС находятся в состоянии конфликта с Израилем и фактически контролируют Газу после победы на парламентских выборах 2006 года.

В ходе столкновений в 2007 году боевики ХАМАС изгнали из сектора Газа соперничающие группы, верные главе Палестинской администрации Махмуду Аббасу. С тех пор эти силы сформировали альтерантивное правительство на Западном берегу.