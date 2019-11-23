В Гвинейском заливе пираты захватили 7 моряков с судна снабжения Pacific Warden

В Гвинейском заливе вблизи берегов Экваториальной Гвинеи пираты атаковали судно снабжения Pacific Warden и захватили в заложники семерых моряков, передает ТАСС со ссылкой на AFP.
Gvinėjos įlankoje apvirto Kamerūno kariuomenės laivas
© Reuters / Scanpix

"Из 15 членов экипажа восемь смогли укрыться в помещениях, остальные были похищены", - говорится в заявлении Министерства шахт и углеводородов Экваториальной Гвинеи. Согласно имеющимся данным, экипаж судна состоял из граждан ЮАР, Камеруна, Филиппин и Сербии.

Судно Pacific Warden было передано американской нефтяной корпорацией ExxonMobil в аренду нефтяной сервисной компании Swire. Именно руководство ExxonMobil предупредило власти Экваториальной Гвинеи о произошедшем в минувшую среду нападении пиратов.

Гвинейский залив, простирающийся от Либерии до Камеруна, из-за пиратства в последние несколько лет превратился в одно из самых опасных мест для мирового судоходства.

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