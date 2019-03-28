В Гватемале 18 человек погибли в ДТП на скоростной автомагистрали

Не менее 18 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в ночь на четверг, 28 марта, в Гватемале, сообщают местные власти. Все они были сбиты грузовым автомобилем на одной из скоростных дорог неподалеку от города Науала на западе центрально-американской страны.

Ранее информагентства со ссылкой на представителя местной пожарной охраны, которая в Гватемале выполняет функции МЧС, распространили информацию о гибели 30 человек в результате этого ДТП.

Погибшие являются представителями одного из коренных народов Гватемалы. Они собрались на месте другого ДТП, в ходе которого местный житель был сбит автомобилем, водитель которого скрылся сразу после инцидента.