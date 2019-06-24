Теперь около 155 тысяч россиян откажутся от поездки в Грузию из-за запрета для авиакомпаний совершать полеты в эту страну из РФ и моратория на продажу туров. Еще 25 тысяч туристов должны будут вернуться в Россию до 8 июля. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на расчеты источника в отрасли.
По его словам, всего перевозчикам придется потратить 2,3-3 млрд рублей на возврат денег за билеты. Собеседник газеты также назвал альтернативную цифру в 220 тысяч человек.
Ассоциация гостиниц Грузии опровергает массовую отмену брони россиянами
Все опрошенные "Коммерсантом" отельеры признали, что это будет серьезный удар для туристической отрасли Грузии. Так, в 2018 году туристы из России оставили в Грузии 632 млн евро, для сравнения туристы из Евросоюза - 279 млн евро.
Удар по гостиничному бизнесу будет, но не разрушительный, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили. Он отрицает сообщения о том, что россияне массово отменяют бронирования номеров в Грузии. "После того, как стало известно о решении российских властей, отменены максимум 5-6 процентов брони", - говорит Алавердашвили. Он выразил уверенность в том, что российские туристы все равно будут приезжать в страну.
Турпоток из России в Грузию в последние годы очень активно рос. В 2018 году всего страну посетили 4,8 млн иностранцев, из них по 1,4 млн человек пришлось на россиян и азербайджанцев, на третьем месте - граждане Армении (1,3 млн человек), уточняет "Коммерсант" со ссылкой на данные Национальной администрации туризма (НАТ) Грузии.
Зурабишвили: "Туристы обожают Грузию"
В Грузии с 20 июня продолжаются протесты, вызванные тем, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, поддерживающий признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке.
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете для российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Грузию, вступающем в силу 8 июля. С этого же числа российские власти также запрещают грузинским авиакомпаниям Georgian Airways и MyWay Airlines летать в Россию.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью медиакомпании Euronews, что "туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию".
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