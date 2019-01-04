Из восьми случаев четыре зафиксированы в Аджарии, передает "Интерфакс" со ссылкой на грузинские СМИ 4 января. В Национальном центре по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии подтвердили эту информацию, отметив, что скончавшиеся пациенты имели сопутствующие хронические заболевания, а также поздно обратились за медицинской помощью.

В Аджарии лечение в госпиталях проходят 130 человек, из которых 18 находятся в реанимации. В центре скорой помощи Батуми отмечают, что в течение суток в службу поступает до 400 вызовов. Накануне глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам, что "в нынешнем году в Грузии циркулирует штамм гриппа А H1N1, который характеризуется большей агрессивностью". При этом он отметил, что пока показатели заболеваемости в стране не приблизились к эпидемиологической отметке.

Накануне ИА "Новости-Грузия" сообщало о шести погибших от гриппа. По информации на 3 января, на сто тысяч человек насчитывается 277 заболевший вирусом гриппа. Эпидемией считается, когда количество заболевших достигает 450-500 заболевших на сто тысяч человек.

В настоящее время Грузия, по оценке специалистов, находится на пике распространения гриппа. Интенсивность распространения вируса начнет сокращаться в течение первой недели января. Однако в феврале, возможно, будет зафиксирована вторая волна увеличения случаев гриппа.