Закон о запрете пакетов был принят в октябре 2018 года. За нарушение запрета на пакеты предпринимателям грозит штраф в размере 500 лари (более $180), плюс конфискация товара, а в случае повторного нарушения штраф будет удвоен.
Единственный вид пакетов, который все еще пока разрешен в Грузии, – биоразлагаемые пакеты, которые делают из кукурузных и пшеничных волокон. Период полного разложения такого изделия – от трех месяцев до двух лет. Также разрешены разлагаемые бумажные пакеты: они тоже не наносят вреда окружающей среде.
Экологи при принятии закона заявляли, что грузинские власти затянули с "антипакетными" мерами. На улицы грузинских городов в последние годы выбрасывалось огромное количество разноцветного полиэтилена и другого пластикового мусора, и ситуация немного улучшилась лишь с появлением в стране нескольких предприятий, которые собирают и перерабатывают пластиковые отходы.
"Это очень важное решение, пусть и запоздалое. Иначе мы бы столкнулись с катастрофой. Пластик загрязняет почву, воду. Страдают не только люди, но и животные. Сколько было случаев, когда домашний скот съедал на пастбищах вместе с травой полиэтиленовые пакеты и погибал", – подчеркивал в разговоре с Настоящим Временем эколог Нино Чхобадзе.
По данным ООН, ежегодно население Земли использует до пяти триллионов пластиковых пакетов. Каждую минуту люди используют около 10 млн таких пакетов.
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