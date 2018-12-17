При этом палаточный лагерь перед зданием парламента на проспекте Руставели разбит не будет, добавил Вашадзе. "Если у кого-то есть желание выразить свой протест в такой форме, мы их поддерживаем, но это не наше системное решение", — подчеркнул экс-кандидат в президенты Грузии. В числе требований оппозиции он назвал досрочные парламентские выборы и отставку грузинского правительства.

Права и полномочия главы государства урезаны

Ранее в воскресенье Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии. Она стала первой женщиной на этом посту. С момента принятия ею присяги вступила в силу новая конституция Грузии. Согласно внесенным в 2017 году изменениям, права и полномочия главы государства значительно урезаны. Кроме того, срок полномочий Зурабишвили в виде исключения увеличен с пяти до шести лет, и с 2024 года президента будут избирать 300 членов избирательной коллегии.

Президентские выборы в Грузии в конце ноября стали последними, проведенными путем прямого голосования. Саломе Зурабишвили выступала как независимый кандидат, однако ее поддерживала правящая партия "Грузинская мечта". Во втором туре Зурабишвили набрала 59,52 процента голосов избирателей, а Вашадзе — 40,48 процента.