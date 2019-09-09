Оппозиция заявляет о неприемлемости Георгия Гахарии на посту премьер-министра страны, начиная с 3 сентября, когда правящая "Грузинска Мечта" выдвинула его кандидатуру на пост главы правительства.

Ранее Гахария занимал пост главы МВД Грузии.

Напомним, что после разгона мирной акции в центре Тбилиси в ночь на 21 июня, сопровождавшейся непропорциональным применением силы со стороны правоохранителей, в столице по сей день проходят бессрочные акции протеста с требованием отставки Гахарии. Ранее он заявил, что полиция тогда "предотвратила государственный переворот" и что он не собирается уходить в отставку, пока не завершится расследование, которое проводитпрокуратура. При этом оппоненты заявляют, что именно потому, что расследование о возможном превышении силы полицейскими при разгоне митинга 20-21 июня продолжается, Гахария не может быть премьер-министром страны.

Предыстория

Предыдущий премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил о своей отставке опубликовав соответствующее заявление в "Фейсбуке" 2 сентября. Причиной ухода с должности Бахтадзе назвал то, что выполнил свою миссию, которая, по его словам, состояла в "создании и внедрении стратегических рамок развития страны".

Бахтадзе был премьер-министром Грузии чуть более года.

Гахария является пятым премьер-министром Грузии в течение семилетнего правления партии "Грузинская Мечта", которая пришла к руководству страной в результате выборов 2012 года. "Грузинская Мечта" была основана миллиардером Бидзиной Иванишвили, который ныне является её председателем.

Оппоненты утверждают, что Иванишвили является реальным правителем страны и что все важные решения правительство согласовывает именно с ним. Грузинская оппозиция заявляет, что смена премьеров страны происходит по решению Бидзины Иванишвили и что назначением нового премьер-министра и формированием нового правительства, на самом деле, ничего не меняется, так как руководит Грузией по-прежнему Иванишвили.

Напомним, что Георгий Гахария в течение ряда лет учился и работал в России и до ноября 2016 года был гражданином РФ.

"Лояльность vs. профессионализм"

Георгий Мчедлишвили из Международного Черноморского Университета считает, что у Георгия Гахария имеется "немалый опыт управления". До событий 20-21 июня, когда его имя "прочно стало ассоциироваться с чрезмерным применением силы" со стороны полиции, отмечает эксперт, кандидат "вызывал уважение" за успешную деятельность на посту бизнес-омбудсмена и министра экономики в правительстве Георгия Квирикашвили. То есть тогда, когда в Грузии, как утверждает Мчедлишвили, наблюдался определенный экономический рост и улучшение бизнес-климата.

В то же время, по мнению эксперта, действия Гахарии в качестве министра внутренних дел вызывают немало вопросов.

"С конца 2018 года правительство Грузии, а в особенности его силовой сектор, отличается все большей репрессивностью, и в этих условиях многие подозревают, что представление Георгия Гахарии на должность премьера больше связано с его лояльностью Бидзине Иванишвили, чем его профессиональными навыками управленца. Иными словами, оказалась востребованной куда менее привлекательная сторона этого человека. Это создает весьма напряженную ситуацию в стране и усиливает поляризацию в обществе и в политическом спектре. Хотя надо сказать и то, что политическая оппозиция еще больше нагнетает неспокойную ситуацию в стране", – отметил Мчедлишвили в интервью корреспонденту Русской службы "Голоса Америки".

"Личная преданность и сохранение баланса"

Профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе считает, что Георгий Гахария компетентен на фоне состава правящей "Грузинской Мечты", хотя. По словам эксперта, невозможно не увидеть его промахов в ряде нашумевших дел, которые "говорят не в пользу" нового премьера.

"Можно сказать так: Гахария не является наилучшим кадром Грузии, но является наилучшим кадром Бидзины Иванишвили", – считает эксперт.

По словам Шарашенидзе, весь обновленный кабинет указывает на то, что у Иванишвили "больше нет кадров". В частности, в новом правительстве должность главы МВД занял Вахтанг Гомелаури, который ранее уже был министром внутренних дел, а до 2013 года —главой охраны Бидзины Иванишвили. При этом главой оборонного ведомства стал бывший премьер Ираклий Гарибашвили (2013-2015), который после отставки на четыре года ушел из политики.

"Как уже проявлялось не раз ранее, Иванишвили подбирает кадры по следующим принципам: личная преданность и сохранение баланса в правительстве – так, чтобы ни одна фигура, несмотря на уровень доверия Иванишвили, не становилась слишком сильной. Так формировались все правительства "Грузинской Мечты", включая нынешнее", – резюмировал эксперт.