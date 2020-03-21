В Грузии на месяц объявлено чрезвычайное положение

Режим ЧС предусматривает ограничения на воздушные и сухопутные перевозки, запрет на мероприятия с участием более 10 человек. Правительство Грузии сможет при необходимости ограничить право на собственность в целях карантина или изоляции, а ограничивать деятельность частных организаций и бизнес-cтруктур либо поручать им осуществление конкретной деятельности.
При необходимости правительство также имеет право регулировать цены на лекарства, медицинские услуги и продукты первой необходимости; провести всеобщую мобилизацию граждан, обладающих медицинским образованием и квалификацией.
Премьер-министра Грузии Георгий Гахария отметил, что чрезвычайное положение не касается медиа. К ним "будет лишь одно требование: давайте соблюдать личную безопасность и заботиться о нашем здоровье", сказал Гахария. Режим ЧП также не предусматривает введение комендантского часа. "Конечно, если возникнет такая необходимость, у нас есть такая возможность, но могут быть приняты и просто более жесткие карантинные меры", - сказал премьер.
Первый случай заражения COVID-19 был зафиксирован в Грузии 26 февраля. По последним данным, подтверждены 49 случаев заражения. В режиме карантина находятся еще 1966 человек, в стационаре под наблюдением врачей - 259. Двое граждан Грузии скончались в Испании.
В Грузии закрыты школы и детские сады, торговые объекты, за исключением продуктовых магазинов, открытых сельскохозяйственных рынков, банков, отделений почты и бензозаправок. Армия перешла на казарменное положение. Полностью прекращено все авиасообщение, на пограничных пропускных пунктах обустроены карантинные зоны. В страну пускают только граждан Грузии.
"Кавказский узел" со ссылкой на грузинское МВД сообщает, что за последние сутки на карантин принудительно помещены 39 человек, нарушивших правила самоизоляции, а всего с 13 марта изолированы 180 нарушителей. МВД призвало находящихся в самоизоляции граждан проявить "высокую гражданскую ответственность" и не подвергать опасности здоровье окружающих.
За нарушение правил самоизоляции введены штрафы: для физических лиц при первом нарушении - 3 тысячи лари (952 доллара), для юридических - 15 тысяч лари (4,7 тысячи доллара). При повторном нарушении предусмотрены домашний арест или тюремный срок до одного года.
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