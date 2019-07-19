В Греции произошло сильное землетрясение: люди покидают здания и выбегают на улицы

Эпицентр подземных толчков располагался в 26 километрах к северо-западу от Афин. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 километров.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, из-за землетрясения жители Афин покидают здания и выбегают на улицы города.