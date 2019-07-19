Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 11.13 по времени UTC, сообщает РИА-Новости.
Atėnai
© Adobe Stock

Эпицентр подземных толчков располагался в 26 километрах к северо-западу от Афин. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 километров.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, из-за землетрясения жители Афин покидают здания и выбегают на улицы города.

РИА "Новости"
Статьи по теме:

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение (9)

Ущерб от землетрясения мощностью 7,1 балла,...

ФОТО, ВИДЕО: бомба времен Второй мировой войны стала причиной землетрясения на западе Германии (1)

В ночь на 23 июня в районе города Лимбург-ан-дер-Лан в...

В мире

Пластиковый мусор: как окурки убивают природу и вредят растениям

Сигаретные окурки - пожалуй, самый распространенный...

В Греции произошло сильное землетрясение: люди покидают здания и выбегают на улицы

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции...

Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице (7)

Верховный суд Нидерландов признал частичную...

Меркель обеспокоена попытками России повлиять на европейскую политику (2)

Канцлер ФРГ прокомментировала поддержку Кремлем...

При взрыве в Кабуле погибли 6 человек (1)

У ворот Кабульского университета в пятницу прогремел...

TOP новостей

Легендарные домики в Швянтои: экономные люди могут недорого прожить здесь всю неделю (57)

Лето – настоящее время отпусков, жители Литвы ищут,...

Жители калининградского курорта о туристах из Литвы: они приезжают ради дешевого алкоголя (99)

Светлогорск считается основным курортом...

Задержанный в Литве по делу о "грязной нефти" российский предприниматель попросил политического убежища (26)

Сотрудники литовской полиции задержали в Вильнюсе...

Житель Литвы попал в абсурдную ситуацию: покойный отец купил автомобиль и совершил ДТП (5)

Один штраф за другим, разные города, разные марки машин,...

Треть ДТП в Литве совершают молодые водители (4)

Молодые водители совершают треть всех ДТП в Литве ....