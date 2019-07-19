В Греции произошло сильное землетрясение: люди покидают здания и выбегают на улицы

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 11.13 по времени UTC, сообщает РИА-Новости.
Эпицентр подземных толчков располагался в 26 километрах к северо-западу от Афин. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 километров.
Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, из-за землетрясения жители Афин покидают здания и выбегают на улицы города.
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