По ее словам, нельзя сказать, что "Россия находится в центре" данного документа, поскольку там упоминаются и другие страны - Китай, КНДР, Иран. "Россия не является приоритетом этой доктрины никоим образом", - цитирует Аниту Фридт ТАСС.
Представитель Госдепартамента также отметила, что Вашингтон заранее проинформировал Москву о ядерной доктрине. Так, в пятницу утром она лично уведомила об этом представителей российского посольства. "Мы также сделали это в Москве", - заявила она, добавив, что Россия и США "много говорят" друг с другом.
Более того, Фридт рассказала, что обе страны сейчас находятся в процессе согласования даты нового раунда переговоров по стратегической стабильности. "Мы ведем дискуссии, мы успешно реализуем новый договор по СНВ. Мы по-прежнему открыты для потенциального договора по контролю над вооружениями в будущем, как мы ранее уже заявляли", - сообщила и. о. помощника госсекретаря. Дипломат подчеркнула, что США нуждаются в "заинтересованном партнере, чего недостает".
В новой ядерной доктрине, напомним, сказано, что российские власти могут пойти на превентивный ядерный удар, "ошибочно ожидая, что принудительные ядерные угрозы или ограниченный первый удар могли бы парализовать США и НАТО и тем самым положить конец конфликту на условиях России".
В доктрине отмечается, что "эффективное сдерживание" США ядерных и неядерных атак со стороны России требует того, чтобы "российское руководство не заблуждалось относительно последствий ограниченного первого применения ядерного оружия как против США, так и на региональном уровне".
В Вашингтоне уверены в том, что в настоящее время Россия модернизирует ядерное оружие и другие стратегические системы. Еще большее беспокойство у Белого дома вызывает принятие Россией военных стратегий, которые предполагают достижение успеха за счет расширения ядерного потенциала. "Эти события, наряду с захватом Россией Крыма и ядерными угрозами для наших союзников, подтверждают решительность Москвы вернуться к противостоянию великих держав", - говорится в документе.
Отдельно в документе говорится о том, что "неотложной и непредсказуемой угрозой" для США является Северная Корея. "Северная Корея продолжает производить плутоний и высокообогащенный уран для ядерного оружия. Учитывая существующий и разрабатываемый ядерный потенциал, существующий потенциал в области химических, биологических и обычных вооружений, а также исключительно провокационную риторику и действия, незаконная ядерная программа Северной Кореи должна быть раз и навсегда прекращена таким образом, чтобы результат можно было верифицировать", - подчеркивается в доктрине.
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