Государственный секретарь США Майк Помпео в субботу, 24 октября, созвонился с находящимся у власти в Беларуси Александром Лукашенко, подтвердили в пресс-службе Госдепа США, отвечая на запрос DW.
Одной из тем разговора между политиками стала судьба имеющего американское гражданство политтехнолога с белорусскими корнями Виталия Шклярова. "Государственный секретарь призвал к полному освобождению и разрешению немедленного выезда из Беларуси незаконно задержанного гражданина США Виталия Шклярова", - сообщили в Госдепе.
Кроме этого, Майк Помпео "в очередной раз заявил о том, что Соединенные Штаты поддерживают стремление белорусского народа к демократии", - добавили в пресс-службе.
Задержание политтехнолога из США Виталия Шклярова в Беларуси
Политтехнолог Виталий Шкляров был задержан в Гомеле 29 июля. Как сообщил позже его адвокат Антон Гашинский, ему предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением законным требованиям властей. По словам адвоката, его клиент считал себя невиновным, а задержание связывал с своими публикациями о Беларуси в разных СМИ.
Шкляров учился и жил в Германии, где пробовал себя в роли менеджера и политконсультанта, затем переехал в США и участвовал в нескольких избирательных кампаниях политиков-демократов, в том числе Барака Обамы и Берни Сандерса.
Уроженец Гомеля также работал в России, среди прочего - с Ксенией Собчак на президентских выборах 2018 года, и в Грузии. Он женат на сотруднице госдепартамента США и, по словам людей из его окружения, готовился переехать в Украину - на новое место работы супруги.
19 октября Шклярова освободили из СИЗО КГБ Беларуси в Минске, а днем позже ему изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Наследникам в Литве придется платить больше налогов: изменились расценки Центра регистра (47)
Центр регистра ввел новые расценки на оформление...
Результаты опроса: прививки от коронавируса делал бы лишь каждый второй житель Литвы (3)
Если появится вакцина от коронавируса , то прививаться...
В Литве проходит второй тур парламентских выборов до 13 ч. проголосовали 15,06% (78)
В воскресенье в Литве проходит второй тур...
За последние сутки в Литве установили 415 новых случаев коронавируса скончались еще 5 человек (4)
За последние сутки в Литве установили 415 новых случаев...
Депутат парламента Литвы сообщил о положительном тесте на коронавирус (6)
Депутат парламента Литвы "крестьянин" Валериюс...