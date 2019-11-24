Замгоссекретаря США и глава МИД РФ пообщались в кулуарах саммита "большой двадцатки" в Нагое. Джон Салливан напомнил Сергею Лаврову, что РФ должна отказаться от попыток подорвать "демократические процессы" США.
Johnas Sullivanas
© AFP / Scanpix

В Вашингтоне полагают, что улучшение отношений между Белым домом и Кремлем зависит от приверженности Москвы минским соглашениям по урегулированию военного конфликта на востоке Украины, а также от отказа России от попыток подорвать "демократические процессы" США. Об этом заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, говорится в сообщении Госдепартамента США. Политики встретились в субботу, 23 ноября, в японской Нагое в рамках встречи министров иностранных дел стран "большой двадцатки".

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Помимо этого Салливан и Лавров обсудили "широкий круг региональных и двусторонних вопросов", включая такие проблемы международной безопасности, как обстановка в Северной Корее и Сирия, а также сотрудничество в борьбе с терроризмом и стратегическая безопасность, сообщает пресс-служба Госдепартамента. "Мы знаем, что Джон Салливан проходит процедуру утверждения на пост посла США в РФ, и мы говорили о том, как нам решать многочисленные проблемы, накопившиеся в наших отношениях", - цитируют российские СМИ слова Лаврова, сказанные в Нагое.

Помимо этого, в Нагое глава внешнеполитического ведомства Японии Тосимицу Мотэги заявил, что намерен в ближайшее время прибыть Москву, чтобы обстоятельно обсудить проблемы заключения мирного договора с Россией. Об этом Мотэги заявил на переговорах с Сергеем Лавровым. Российский министр подтвердил, что Москва также хочет решить все разногласия с Токио, включая вопрос о мирном договоре.

Deutsche Welle

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