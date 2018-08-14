Десятки автомобилей оказались объяты пламенем в ночь на вторник, 14 августа, на юго-западе Швеции. "Нельзя исключать, что это был организованный поджог", - заявили в полиции. Тревожные события охватили города Гётеборг, Мальмё, Тролльхеттан, Гельзинборг, Фалькенберг и Люсечиль.
По предварительным данным, в Гётеборге сгорели не менее 88 машин, а очаги возгорания располагались в 20 разных местах, уточнил координатор экстренных служб в этом городе. В Тролльхеттане около 40 молодых люди в масках поджигали машины и атаковали сотрудников полиции, забрасывая их камнями.
В полиции также не исключили, что организаторы поджогов могли координировать свои действия через соцсети. Пока нет сообщений о проведенных полицией задержаниях, также нет информации о пострадавших людях.
Известно о свидетельствах очевидцев, рассказывающих о молодых людях в масках и черной одежде, которые шли от машины к машине, разбивали стекла, лили внутрь воспламеняющиеся жидкости, а затем поджигали. Они избирали местом поджога парковки возле торговых центров или больниц.
В сети микроблогов Twitter стали появляться публикации видео, где видно, как люди в черной одежде ходят между автомобилей на парковке, а также полыхающие автомобили.
Sinnesjukt vilka pack #frölunda #hjällbo #göteborg pic.twitter.com/cseqaRYR6H— Johan Jansson (@JJohanJJansson) August 13, 2018
Ранее сообщалось, что причиной крупнейших лесных пожаров в Греции могли быть поджоги. В 2005 году в результате массовых беспорядков во Франции были сожжены более тысячи автомобилей.
В городах Швеции люди в масках подожгли десятки автомобилей
В Гётеборге сгорели более 80 машин, а очаги возгорания...
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