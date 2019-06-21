В Гонконге сотни активистов в правительственном квартале требуют отмены законопроекта об экстрадиции в Китай и отставки премьер-министра автономии Кэрри Лам.
Honkonge tūkstančiai demonstrantų renkasi į naujus protestus prieš vyriausybę
© AP / Scanpix

В Гонконге в пятницу, 21 июня, возобновились протесты против спорного законопроекта об экстрадиции граждан, подозреваемых в совершении преступления, для судебного разбирательства в Китай.

Сотни активистов собрались в правительственном квартале, чтобы потребовать также отставки премьер-министра Гонконга Кэрри Лам. Несмотря на жару, большинство протестующих пришли на акцию в черной одежде.

До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за подозрений в предвзятости судей и широкого применения пыток и смертной казни. Однако в начале текущего года правительство автономии объявило, что планирует разрешить экстрадицию граждан в КНР, Макау и на Тайвань.

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Сотни тысяч жителей Гонконга выступили против законопроекта об экстрадиции

Самая массовая акция протеста в Гонконге за 30 лет

На прошлой неделе премьер-министр Гонконга Кэрри Лам попыталась провести соответствующий законопроект через законодательный совет, опираясь на лояльное Пекину большинство. Однако 9 июня тысячи демонстрантов вышли на улицы Гонконга, чтобы воспрепятствовать принятию нового закона, устроив самую масштабную акцию протеста в автономии за последние 30 лет.

В воскресенье, 16 июня, Лам выступила с официальным публичным извинением перед участниками демонстраций, и пообещала впредь "искренне и безропотно" принимать критику со стороны жителей Гонконга.

Кэрри Лам извинилась перед противниками закона об экстрадиции

Тем не менее официально она не сняла спорный законопроект с повестки дня, лишь приостановив работу над ним на неопределенный срок. Во вторник, 18 июня, Лам лично извинилась перед активистами за противоречия в законопроекте и подчеркнула, что правительство не станет возобновлять его обсуждение, так что он автоматически будет снят с повестки дня в июле 2020 года.

Гонконг, который ранее являлся британской колонией, вернулся в состав Китая в 1997 году. С тех пор эта область считается в КНР особой автономией и управляется по принципу "одна страна - две системы". Конституция гарантирует жителям Гонконга право на свободу слова, собраний и прессы.

Deutsche Welle
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