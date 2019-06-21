В Гонконге в пятницу, 21 июня, возобновились протесты против спорного законопроекта об экстрадиции граждан, подозреваемых в совершении преступления, для судебного разбирательства в Китай.
Сотни активистов собрались в правительственном квартале, чтобы потребовать также отставки премьер-министра Гонконга Кэрри Лам. Несмотря на жару, большинство протестующих пришли на акцию в черной одежде.
До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за подозрений в предвзятости судей и широкого применения пыток и смертной казни. Однако в начале текущего года правительство автономии объявило, что планирует разрешить экстрадицию граждан в КНР, Макау и на Тайвань.
Самая массовая акция протеста в Гонконге за 30 лет
На прошлой неделе премьер-министр Гонконга Кэрри Лам попыталась провести соответствующий законопроект через законодательный совет, опираясь на лояльное Пекину большинство. Однако 9 июня тысячи демонстрантов вышли на улицы Гонконга, чтобы воспрепятствовать принятию нового закона, устроив самую масштабную акцию протеста в автономии за последние 30 лет.
В воскресенье, 16 июня, Лам выступила с официальным публичным извинением перед участниками демонстраций, и пообещала впредь "искренне и безропотно" принимать критику со стороны жителей Гонконга.
Кэрри Лам извинилась перед противниками закона об экстрадиции
Тем не менее официально она не сняла спорный законопроект с повестки дня, лишь приостановив работу над ним на неопределенный срок. Во вторник, 18 июня, Лам лично извинилась перед активистами за противоречия в законопроекте и подчеркнула, что правительство не станет возобновлять его обсуждение, так что он автоматически будет снят с повестки дня в июле 2020 года.
Гонконг, который ранее являлся британской колонией, вернулся в состав Китая в 1997 году. С тех пор эта область считается в КНР особой автономией и управляется по принципу "одна страна - две системы". Конституция гарантирует жителям Гонконга право на свободу слова, собраний и прессы.
Грузинская оппозиция объявила о новых протестах
Оппозиционные партии Грузии вновь соберутся 21 июня в 19...
Турлайс потерял пост мэра Риги. Он проработал лишь 3 недели
В четверг большинство депутатов Рижской думы выразили...
В Гонконге возобновились протесты против закона об экстрадиции (1)
В Гонконге сотни активистов в правительственном...
Саммит ЕС - о санкциях, паспортах РФ в Донбассе и трагедии MH17 (2)
Лидеры стран ЕС предостерегли Россию от выдачи...
Папу римского выбрать проще, или Как выбирают главу Еврокомиссии (1)
На саммите ЕС не смогли договориться, кто возглавит...
TOP новостей
Прогноз ООН: в конце столетия численность населения Литвы будет 1,5 млн человек (87)
ООН прогнозирует, что в конце двадцать первого века...
Погода: на праздник Ивана Купалы возможны два сценария (1)
В пятницу днём через Литву пройдет холодный...
Глава МИД Литвы призывает грузин избегать насилия после столкновений у парламента (10)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в...
Президент Литвы предупреждает, что влияние лидеров стран ЕС при разделе постов падает (26)
В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте...
Страны Балтии и Польша утвердили календарь синхронизации ЛЭП с Европой (2)
В четверг в Брюсселе руководители Литвы , Латвии ,...