В Гонконге в ночь на воскресенье, 1 декабря, возобновились столкновения между демонстрантами и полицией. Впервые после ноябрьских выборов в районные советы депутатов полицейские применили слезоточивый газ, пострадали три человека.
Днем в Гонконге продолжились демонстрации, на митинге в центре города сотни человек, в том числе семьи с детьми, потребовали перестать использовать слезоточивый газ. Отмечается, что в субботу на совместную акцию против насилия полиции также вышли школьники и пенсионеры.
Чего требуют протестующие в Гонконге?
Массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня. Они начались из-за планов властей разрешить экстрадицию в Китай. Позднее соответствующий закон был отменен, однако митинги не закончились, протестующие требуют демократических реформ, всеобщего избирательного права и отставки пропекинской главы администрации Кэрри Лам.
В конце ноября в Гонконге состоялись местные выборы в районные советы, оппозиция победила с колоссальным отрывом при рекордной явке. Ранее советы контролировали пропекинские политические силы.
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