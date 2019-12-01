Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих, пострадали три человека. Столкновения произошли ночью, днем акции протеста продолжились.
Honkonge protestuotojai grįžo į gatves ir dėkojo JAV
© Reuters / Scanpix

В Гонконге в ночь на воскресенье, 1 декабря, возобновились столкновения между демонстрантами и полицией. Впервые после ноябрьских выборов в районные советы депутатов полицейские применили слезоточивый газ, пострадали три человека.

Днем в Гонконге продолжились демонстрации, на митинге в центре города сотни человек, в том числе семьи с детьми, потребовали перестать использовать слезоточивый газ. Отмечается, что в субботу на совместную акцию против насилия полиции также вышли школьники и пенсионеры.

Статьи по теме:
Китай грозит Трампу жестким ответом на закон о защите демократии в Гонконге  (4)
В Гонконге на фоне протестов проходят местные выборы

Чего требуют протестующие в Гонконге?

Массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня. Они начались из-за планов властей разрешить экстрадицию в Китай. Позднее соответствующий закон был отменен, однако митинги не закончились, протестующие требуют демократических реформ, всеобщего избирательного права и отставки пропекинской главы администрации Кэрри Лам.

В конце ноября в Гонконге состоялись местные выборы в районные советы, оппозиция победила с колоссальным отрывом при рекордной явке. Ранее советы контролировали пропекинские политические силы.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

В Гонконге китайские военные разбирают баррикады

В администрации Гонконга утверждают, что китайские...

В мире

В центре Киева обстрелян Range Rover депутата и бывшего замглавы правления "Нафтогаза": убит его ребенок (1)

Вечером в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева, на...

В Гонконге произошли новые столкновения между полицией и протестующими (1)

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против...

Джонсон обвинил лейбористов в досрочном освобождении лондонского террориста (1)

Усман Хан, подозреваемый в совершении теракта на...

В США вывели сорт яблок, которые можно хранить в холодильнике год (4)

Новый сорт яблок, который, как утверждается может...

Теракт на Лондонском мосту: как опасный преступник оказался на свободе? (6)

После нападения на Лондонском мосту министерство...

TOP новостей

Kainos Izraelyje

Цены на литовские продукты: в дорогой стране ниже, чем в Литве (71)

Читатель DELFI прислал фотографии из магазина для русских...

Почему армия "не отпускает", и что Иван думает о войне? (194)

"К войне я отношусь негативно. Это страшно. (...) Сейчас...

Электронная виза в Санкт-Петербург: следует обратить внимание на некоторые нюансы (83)

Как мы уже не раз сообщали, с 1 октября граждане почти...

В Вильнюсе запланированы 8 новых автобусных маршрутов в пригород (1)

По мере расширения пригородов столицы правительство...

Некоторые жители Вильнюса в воскресенье оставались без электричества: поломка устранена (7)

После 12 часов в воскресенье некоторые жители Вильнюса...