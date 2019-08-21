Предложение организовать ”Hong Kong Way” было опубликовано на форуме LIHKG сегодня утром. Пока неизвестно, сколько людей поддержало эту идею, пишет Hong Kong Free Press. По плану автора поста, люди должны собраться в пятницу в 19 часов.
”Страны Балтии показали миру свое единство. Жители Гонконга сейчас также едины. Все наши пять требований должны быть исполнены, особенно главное: всеобщее право голоса”, — пишет автор.
”Мы призываем центральное правительство и правительство Гонконга прислушаться к общественному мнению людей, борющихся за демократию и свободу Гонконга, и незамедлительно внедрить всеобщее право голоса”, — пишет он и добавляет, что очень важно также привлечь внимание международной прессы.
Новый мэр Риги обещает сделать борьбу с коррупцией одним из своих приоритетов
Мэр Риги Олег Буров (ЧСР) после избрания на новую...
Один евро в сутки: Рига может ввести пошлину на туристов (1)
Рига может ввести пошлину на туристов — за каждого из...
Мир останется без бананов? Смертельный для них грибок добрался до Латинской Америки (1)
Штамм, уничтожающий плантации самого...
Меркель отклонила требование Джонсона пересмотреть соглашение о "Брекзите"
Проблема "бэкстопа" касается отношений между Лондоном и...
Правительственный кризис в Италии: премьер-министр Конте объявил об отставке
Глава правительства обвинил в создании политического...
TOP новостей
Прогноз литовских перевозчиков: ждет серьезный кризис (56)
Литовские перевозчики опасаются, что уже в следующем...
Отдых в Латвии: в Литве пришлось бы отдать в два раза больше (23)
Жители Литвы не просто так полюбили латвийские курорты:...
Науседа о встрече лидера Эстонии с Путиным: я уважаю это решение, но не повторю его (61)
Глава Литовского государства Гитанас Науседа говорит,...
Самые влиятельные в Литве 2019: список экономистов и предпринимателей (8)
Пятый год подряд самым влиятельным предпринимателем...
В Паланге у моря душевые "реконструировали" в двухэтажный дом (22)
В Паланге у моря появилась постройка, напоминающая...