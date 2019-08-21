Предложение организовать ”Hong Kong Way” было опубликовано на форуме LIHKG сегодня утром. Пока неизвестно, сколько людей поддержало эту идею, пишет Hong Kong Free Press. По плану автора поста, люди должны собраться в пятницу в 19 часов.

”Страны Балтии показали миру свое единство. Жители Гонконга сейчас также едины. Все наши пять требований должны быть исполнены, особенно главное: всеобщее право голоса”, — пишет автор.

”Мы призываем центральное правительство и правительство Гонконга прислушаться к общественному мнению людей, борющихся за демократию и свободу Гонконга, и незамедлительно внедрить всеобщее право голоса”, — пишет он и добавляет, что очень важно также привлечь внимание международной прессы.