В Гонконге в ходе протестов в воскресенье, 27 октября, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, резиновые пули и водомет. Некоторые участники несогласованной акции, проходившей вблизи порта, оскорбляли правоохранителей, бросали в них тяжелые предметы и возводили баррикады, сообщили в полиции. Произведен ряд задержаний.

По информации газеты South China Morning Post, неделю назад полиция во время акции протеста направила водомет на мечеть, позже объяснив, что это произошло случайно. Эти сообщения вызвали недовольство протестующих, которые решили выразить свою солидарность с мусульманами.

Против чего протестуют в Гонконге

Многотысячные акции протеста в Гонконге не прекращаются с июня. Их участники первоначально выступали против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Демонстранты также призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на прежних акциях.

Специальный административный район Гонконг (Сянган) является частью Китая с 1997 года. До 2047 года Гонконгу гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.