По свидетельству корреспондента агентства, под охрану взяты правительственные объекты и офисы канцелярии центральных властей КНР - эти здания ограждены пластиковыми двухметровыми барьерами, наполненными водой. На ключевых перекрестках видны патрули. Они останавливают и проверяют машины, вызывающее подозрение. На одной из улиц дежурит спецмашина с водяными пушками.

Ранее сотни человек из числа молодежи попытались собраться в торговом районе Козуэй-бэй в знак протеста против планов Пекина принять закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Демонстранты, в частности, критиковали Компартию Китая. Это была первая уличная демонстрация в Гонконге за последние месяцы.

Полицейские предупредили, что митингующие участвуют в незаконных собраниях и нарушают правила социального дистанцирования в условиях пандемии, запрещающие собираться в группы из более чем восьми человек. Отдельные протестующие стали кидать в полицейских все, что попадалось им под руку, в ответ полиция применила слезоточивый газ.

По сообщениям местных СМИ, несколько человек были задержаны. Среди них - зампредседателя оппозиционной Партии народной власти Там Такчи. В нескольких районах нарушено движение транспорта.

22 мая в Пекине открылась ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей. Накануне в повестку дня сессии был внесен закон о национальной безопасности автономии, который может привести к созданию в Гонконге баз спецслужб материкового Китая. Это может привести к новым антиправительственным протестам.

Ранее в законодательном совете Гонконга произошла потасовка во время обсуждения законопроекта о наказании за неуважение к гимну КНР, как в остальном Китае. Анонимный источник на материке сказал гонконгской англоязычной газете The South China Morning Post, что Всекитайское собрание народных представителей вынуждено было взять инициативу на себя, поскольку законодательный совет Гонконга оказался не в состоянии принять закон о безопасности.

В сентябре пройдут выборы в законодательный совет Гонконга. Если демократические силы повторят на них свой успех на прошлогодних выборах в районные органы власти, они смогут блокировать законопроекты, вносимые пропекинской администрацией.

Напомним, в июне 2019 года в Гонконге начались волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжали антиправительственные выступления, которые длились до середины ноября и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма.

В последние месяцы ситуация в городе в целом оставалась спокойной, но предстоящим летом акции могут возобновиться с новой силой.