В Гонконге китайские военные разбирают баррикады

Впервые с начала протестов в Гонконге китайские военные покинули территорию расположенного в городе гарнизона. В субботу, 16 ноября, солдаты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приняли участие в разборке баррикад вблизи занятого демонстрантами здания Гонконгского баптистского университета. Кадры, на которых видно, как десятки китайских солдат без оружия в футболках и шортах занимаются расчисткой улиц Гонконга, распространил местный телеканал RTHK.

Участники протестов опасаются, что КНР задействует военных для подавления протестов в Гонконге. Однако большинство наблюдателей считают военное подавление протестов маловероятным, поскольку в этом случае Китай оказался бы в международной опале, - указывает агентство dpa.

Солдаты Народно-освободительной армии Китая в Гонконге

По данным агентства, сегодня в Гонконге базируются более десяти тысяч солдат НОАК. По действующему законодательству, администрация автономии имеет право попросить Пекин о военной помощи в случае, если она самостоятельно не справится с протестами. Однако до сих пор прецедентов с подобными призывами о помощи в восстановлении общественного порядка в Гонконге не было.

Тем временем, администрация Гонконга объявила, что не обращалась к военным с просьбой оказать помощь в расчистке городских улиц. По словам представителя администрации, гонконгский гарнизон НОАК принял участие в уборке городской территории по собственной инициативе.

Требования демонстрантов в Гонконге

Массовые протесты в Гонконге продолжаются уже около пяти месяцев. Они начались в связи с намерением администрации автономии внести изменения в закон об экстрадиции, разрешающие выдачу Пекину лиц, подозреваемых в совершении преступлений. После отказа гонконгских властей от принятия этих поправок протесты не утихли. На сегодняшний день одним из главных требований демонстрантов является введение системы прямых выборов руководства автономии.

Кроме того, активисты добиваются независимого расследования случаев полицейской жестокости, освобождения более чем четырех тысяч задержанных активистов и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, которую они обвиняют в чрезмерной близости к властям КНР.