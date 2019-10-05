В Гонконге из-за беспорядков не работают метро и автобусы

Решение об остановке общественного транспорта принято на фоне массовых беспорядков, в ходе которых демонстранты поджигали станции метрополитена. Власти Гонконга заявили, что больше не потерпят погромов.
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© Reuters / Scanpix

В Гонконге после новой волны массовых беспорядков остановлено движение поездов метрополитена. Об этом в субботу, 5 октября, сообщил оператор гонконгского метро MTR. Решение о прекращении работы метрополитена было принято после того, как накануне участники протестов устроили пожары на станциях метро, а в ходе столкновений протестующих с полицией огнестрельное ранение, согласно сообщениям СМИ, получил еще один молодой демонстрант.

"Поскольку мы в таких условиях уже не в состоянии обеспечивать безопасность пассажиров и надежное обслуживание, у нас не осталось иного выбора, кроме как закрыть весь метрополитен", - говорится в сообщении MTR. Услугами метро ежедневно пользуются около 5 млн гонконгцев.

Согласно сообщениям, 5 октября в Гонконге закрыты также торговые центры и супермаркеты, остановлены автобусы и сообщение с аэропортом. В течение дня будет принято решение о том, как долго продлятся эти меры.

Беспорядки и погромы в Гонконге

Стихийные беспорядки в Гонконге вспыхнули 4 октября после того, как глава администрации города Кэрри Лам в рамках законодательства о чрезвычайных ситуациях запретила демонстрантам скрывать лицо. Активисты в ответ стали поджигать станции метро, устраивать пожары на улицах и громить магазины, владельцев которых подозревают в связях с материковым Китаем.

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ. По сообщению правоохранительных органов, демонстранты взорвали бензиновую бомбу и стали избивать лежавшего на земле полицейского. Тот в целях самозащиты открыл огонь из табельного оружия.

Кэрри Лам резко осудила действия демонстрантов, подчеркнув, что больше не намерена мириться с погромами. "Экстремальные действия погромщиков в масках сделали вечер очень мрачным и наполовину парализовали гонконгское общество. Все обеспокоены, взволнованы или даже напуганы. Ужасающее насилие имело место во всех районах Гонконга", - констатировала Лам в видеообращении к народу.

Deutsche Welle

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