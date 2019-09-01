Как рассказывают очевидцы, также серьезно затруднено движение автотранспорта по мосту Цинма в сторону воздушной гавани. Ранее оператор железнодорожных сетей и метро города - корпорация MTR - на своем сайте объявила о приостановке движения скоростных поездов из центра города в аэропорт. В настоящее время прервано движение экспрессов и в обратном направлении из-за обнаружения на рельсах посторонних предметов.

Администрация аэропорта призвала пассажиров приезжать заблаговременно и следить за изменениями в расписании рейсов. Судя по онлайн-табло, некоторые вылеты уже задерживаются. Также была закрыта одна из двух автомобильных парковок, отменен ряд автобусных маршрутов.

В настоящее время группы протестующих собираются перед автобусным терминалом в зоне аэропорта. Они начали сооружать баррикады из тележек снаружи здания. Внутрь него они попасть не могут: через пункты контроля туда пускают только пассажиров с билетами.

Оператор железнодорожных сетей - корпорация MTR (Эм-ти-ар) на своем сайте объявила о приостановке движения поездов в аэропорт. В обратном направлении экспрессы курсируют в нормальном режиме с десятиминутным интервалом.

Не исключено, что демонстранты могут попытаться перекрыть скоростную трассу в аэропорт. Кроме того, серьезно затруднено движение автотранспорта по мосту Цинма в сторону воздушной гавани.

Министерство иностранных дел России посоветовало российским пассажирам заблаговременно прибывать в международный аэропорт. Соответствующее предупреждение распространил в воскресенье Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ. "Оператор железнодорожных сетей MTR объявил о приостановке движения в сторону международного аэропорта Гонконга из-за новых акций демонстрантов; заторы на дорогах; пассажирам рекомендуется заблаговременно приезжать в воздушную гавань", - говорится в сообщении ДСКЦ через Twitter.

Накануне в ряде районов города состоялись очередные многотысячные несанкционированные акции протеста противников закона об экстрадиции, сопровождавшиеся беспорядками. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов, которые перекрывали дороги, устраивали поджоги, кидали бутылки с зажигательной смесью в правительственные здания, атаковали полицейских кирпичами и металлическими прутьями. Свыше 30 человек пострадали, 40 были задержаны.

Акции протеста в Гонконге продолжаются почти три месяца.9 июня в Гонконге начались массовые выступления против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

12 и 13 августа тысячи демонстрантов заблокировали зал отлета аэропорта, что привело к отмене сотен рейсов. По соображениям безопасности администрация воздушной гавани с 14 августа ввела специальный режим доступа в терминал, пропуская туда только пассажиров с билетами и персонал.

У всех входов в здание выставлены барьеры и пункты контроля. Для прохода требуется предъявить билет на рейс в ближайшие 24 часа и документ, удостоверяющий личность.