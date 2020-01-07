В пятую годовщину атаки на редакцию журнала Charlie Hebdo во вторник, 7 января, издание выпустило памятный номер, в котором напомнило о нападении и призвало к защите свободы слова. На обложке изображен карикатурист, чьи руки и язык придавлены огромным смартфоном, на экране которого видны логотипы социальных сетей. Подпись гласит "Новая цензура… Новая диктатура".

Журналисты пишут о наступлении новой цензуры, исходящей уже не от государства, а от общества, и предупреждают об угрозах ограничения свободы слова, которые несет с собой политкорректность.

Большая часть памятного номера посвящена погибшим сотрудникам журнала. 7 января 2015 года братья Шериф и Саид Куаши проникли в парижскую редакцию Charlie Hebdo и застрелили 12 человек. Когда уже на улице их пытался остановить полицейский, они застрелили и его. Двое суток преступники скрывались от полиции, но в итоге были убиты.Ответственность за теракт взяла на себя "Аль-Каида".

Во вторник в Париже состоялось несколько поминальных мероприятий. Перед зданием, в котором пять лет назад была редакция Charlie Hebdo на улице Николас-Апперт, прошла минута молчания при участии министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера и мэра Парижа Анн Идальго.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас: #JeSuisCharlie

Глава МИД Германии Хайко Мас напомнил о годовщине теракта и погибших в своем твиттере. Он также повторил лозунг #JeSuisCharlie, под которым пять лет назад после теракта на улицы французских городов вышли более четырех миллионов человек.

Wir gedenken der zwölf Menschen, die heute vor fünf Jahren ermordet wurden. Damals haben wir gesagt: #JeSuisCharlie. Das muss auch heute noch gelten. Stehen wir ein für ein Europa, in dem alle frei leben, diskutieren und lachen können. #CharlieHebdo — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) 7 января 2020 г.

"Это относится и к сегодняшнему дню. Мы должны отстаивать единую Европу, где каждый может свободно жить, дискутировать и смеяться" - написал Мас.