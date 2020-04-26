В зоне отчуждения Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС) продолжаются природные пожары. Специалисты экстренных служб тушат пламя в Лубянском, Паришивском, Дитятковском и Денисовицком лесничествах, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в воскресенье, 26 апреля, в Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Пожарные локализуют очаги тления остатков древесины и торфяников на пройденных огнем участках.
Возгорание в зоне отчуждения ЧАЭС началось 4 апреля, позднее ситуация ухудшилась из-за шквального ветра. Огнеборцам удалось справиться с пламенем, но в связи с сильным ветром возникли новые очаги возгорания. Глава ГСЧС Николай Чечеткин заявил об отсутствии угрозы для защитного саркофага над разрушенным энергоблоком станции.
МАГАТЭ: Изменение радиационного фона из-за пожаров не угрожает здоровью
Несколько дней назад дым от пожара в чернобыльской зоне достиг Киева. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что это не привело к повышению радиационного фона. В свою очередь, Международное агентство по атомной энергии на основе данных, предоставленных Украиной, заявило об "очень небольшом" повышении радиационного фона в стране, которое "не представляет угрозы для здоровья человека".
В декабре 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе. Генассамблея особо выделила "серьезные долговременные последствия" катастрофы 1986 года, и "потребности пострадавших местных сообществ и территорий".
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