В Гималаях ищут пропавших альпинистов

Четверо британцев, двое американцев, австралийка и офицер связи из Индийского института альпинизма еще 13 мая начали подъем к Нанда-Деви, считающуюся сложной горой для восхождения. Высота горы над уровнем моря - 7816 метров. Альпинисты планировали взойти на один из пиков высотой 6477 метров, на который прежде никто не поднимался.

"Первопроход - такой же плод творчества, как картина или песня", - говорилось в записи группы альпинистов в "Фейсбуке".

В пятницу 31 мая альпинисты не вернулись в базовый лагерь, как было запланировано. Тревогу забили заметившие отсутствие группы другие альпинисты.

По информации местных властей, 27 мая с горы по всей видимости сошла лавина. Поисковая операция началась в субботу, но тем же вечером ее приостановили из-за опасных погодных условий. Поиски возобновились утром в воскресенье - альпинистов с воздуха ищут два вертолета военно-воздушных сил Индии и команда спасателей.

Спасателям потребуется 3-4 дня только для того, чтобы добраться до места схода лавины. "Шансы найти их живыми призрачны", - сказал агентству Рейтер глава округа Питхорагарх в индийском штате Уттаракханд Виджай Кумар.

Во главе экспедиции был опытный британский альпинист Мартин Моран, владелец шотландской компании Moran Mountain, которая организовала множество экспедиций в Индийские Гималаи.

В компании в субботу сообщили, что она совместно с властями и Британской ассоциацией горных гидов отслеживает сведения о судьбе экспедиции. "Из уважения к действующим лицам и их семьям мы воздержимся от дальнейших комментариев", - сказано в сообщении компании.

На странице Moran Mountain в "Фейсбуке" есть запись о начале экспедиции 13 мая. Группа двинулась в путь из храма Ним Кароли Баба в Бховали. "По легенде, в 1970-х Стив Джобс бывал здесь и искал наставничества гуру Ним Кароли Баба, и вскоре появилась компания Apple", - говорилось в записи компании.

Британские власти сообщают, что отслеживают информацию о пропавших альпинистах в контакте с индийской стороной. "Мы сделаем все возможное, чтобы помочь британским гражданам, нуждающимся в помощи", - сообщил представитель министерства иностранных дел Великобритании.

Нанда-Деви - 23-я по высоте горная вершина в мире. Первая экспедиция к ее вершине состоялась в 1936 году. Гора считается одной из наиболее сложных для восхождения в Гималаях. Она привлекает меньше альпинистов, чем другие вершины горной системы.