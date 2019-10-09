Преступники вооружены автоматом и скрылись на автомобиле. Погибли два человека, сообщила местная полиция.
Vokietijos policija
© AFP / Scanpix

В германском городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт неизвестные открыли стрельбу. В результате в среду, 9 октября, погибли несколько человек, пишут местные СМИ, в том числе Mitteldeutsche Zeitung. Инцидент произошел рядом с еврейским кладбищем и синагогой.

Полиция сообщила о двух жертвах, указав, что речь идет о первой имеющейся информации. Предполагаемые преступники скрылись на автомобиле, указывается далее в сообщении.


По данным газеты Bild, один из преступников стрелял из автомата, а также бросил ручную гранату в сторону еврейского кладбища. Полиция ведет поиски злоумышленников.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Личного телохранителя короля Саудовской Аравии застрелили во время ссоры (3)

Личный телохранитель короля Саудовской Аравии...

В США случилась третья за месяц стрельба по беззащитным людям (5)

В США в городах Одесса и Мидленд на западе штата Техас...

В мире

Зеленский отказался от права согласовывать дипломатов в МИД и за рубежом

Президент Украины Владимир Зеленский изменил указ,...

В германском Галле неизвестные открыли стрельбу, есть жертвы

Преступники вооружены автоматом и скрылись на...

Польша откажется от газа из России. Уже через 3 года? (2)

" Газпром " может лишиться своего крупнейшего рынка...

Россиянка пожаловалась на преследования и попросила убежища в Украине (2)

В Киеве в пункте пропуска "Жуляны" пассажирка рейса из...

Политики США обеспокоены судьбой Договора по открытому небу: "это подарок Путину" (1)

Четыре высокопоставленных законодателя-демократа...

TOP новостей

На каких автомобилях ездят литовские депутаты парламента, которые будут решать вопрос введения налога (34)

От машинки за 38 000 евро до рядовой серой Škoda – такими...

Комитет парламента Литвы: для начала расследования по вопросу Розовой информации достаточно

Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и...

Спор на железной дороге: россияне велели не использовать оборудование, литовцы сожалеют, что с ними связались (13)

Российская компания "Техносвар" требует от литовской...

Власти Вильнюса решают проблемы просто: после жалоб лестницу разобрали (3)

"Просили решить проблему, а в результате жители...

На конференции в Вильнюсе эксперты рассказали о преступниках и олигархах на службе Кремля (124)

Силовые структуры в России , начиная от ФСБ и...