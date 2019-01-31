Депутаты германского бундестага в четверг, 31 января, почтили память жертв национал-социализма. "Уважение достоинства каждого человека является одним из основных уроков, извлеченных из преступлений нацизма", - подчеркнул, открывая заседание, председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble). По его словам, Конституция ФРГ ставит человеческое достоинство превыше всего. Это не только описывает действительность, но и является "ответом на события, в которых человеческое достоинство было унижено и поругано миллионы раз", заявил Шойбле.
Из немецкой вины проистекает обязанность не забывать о преступлениях нацизма, отметил политик. Культура памяти является задачей гражданского общества и государства, и кто пытается от этого отказаться, тот покушается на основы нынешнего немецкого государства, добавил Вольфганг Шойбле. В мероприятии в бундестаге участвовали также федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).
Главным выступающим на заседании немецкого парламента был 86-летний израильский историк Саул Фридлендер, переживший Холокост. Ему удалось избежать депортации, спрятавшись в укрытии, а его родители были убиты в концентрационном лагере Освенцим.
В память об освобождении Освенцима ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста - шести миллионов евреев, убитых в годы диктатуры национал-социалистов, а в Германии также - День памяти всех жертв национал-социализма, погибших в концентрационных и трудовых лагерях, центрах смерти, тюрьмах и на подневольных работах.
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В германском бундестаге почтили память жертв национал-социализма
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