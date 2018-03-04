Германские власти говорят о том, что 80 из них точно сражались на стороне ИГ. Обратно в Германию вернулись около 240 человек. Их них, в частности, в землю Северный Рейн-Вестфалия — 74 человека, под стражу при этом были помещены только 14. Правоохранители ведут наблюдение только за некоторыми из тех, кто остался на свободе.
За наблюдением за всеми не хватает ресурсов, несмотря на то, что количество сотрудников правоохранительных органов было увеличено, указывает Kölner Stadt-Anzeiger. Учитывая массивные потери территорий джихадистами из ИГ, число возвращающихся на родину экстремистов может вырасти, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что на подконтрольных ИГ территориях в Сирии и Ираке находятся около 290 детей и подростков из Германии. По возвращении они могу представлять угрозу для общественной безопасности, считают в спецслужбах Германии. "Опасность состоит в том, что эти дети возвращаются с "промытыми мозгами", перед ними поставлена задача совершать нападения", — заявлял глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен.
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