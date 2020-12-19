Несмотря на связанный с пандемией кризис и западные санкции в отношении Москвы, инвестиции немецкого бизнеса в России продолжают держаться на сравнительно высоком уровне. В третьем квартале 2020 года немецкие компании инвестировали в РФ почти 700 миллионов евро, сообщает в субботу, 19 декабря, агентство dpa со ссылкой на заявление Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK). Показатель за первые три квартала составил около 1,3 миллиарда евро.

В третьем квартале обвал инвестиций удалось компенсировать

Прямые инвестиции немецких фирм в России "неожиданно сильно восстановились", указала организация, опирающаяся в своем анализе на данные Немецкого федерального банка (бундесбанка). Компаниям удалось компенсировать обвал инвестиций во втором квартале, связанный с пандемией коронавируса, заявил глава AHK Райнер Зеле (Rainer Seele).

По его словам, на уровень инвестиций в РФ также влияют санации ЕС, введенные за аннексию украинского полуострова Крым и вмешательство России в конфликт на востоке Украины. Вместе с тем немецкие фирмы видят в России многообещающий рыночный потенциал и ориентированное на потребление 140-миллионное население, а также "здоровый государственный бюджет с низкой долей госдолга", указал Зеле.

Проекты немецких компаний в России

Он отметил, что компании из Германии в настоящее время реализуют в России несколько крупных проектов. В частности, производитель сельскохозяйственной техники Claas расширяет производство комбайнов в Краснодаре. Специализирующаяся на строительных материалах фирма Knauf инвестировала 50 миллионов евро в открытие новой производственной линии близ Санкт-Петербурга. Аналогичную сумму направило на расширение бизнеса в России руководство сети гипермаркетов Globus, отмечается далее.

По сведениям Германо-российской внешнеторговой палаты, в кризисный год она смогла расширить свои позиции как "крупнейшего иностранного экономического объединения в России". Так, количество членов палаты выросло более чем на десять процентов по сравнению с прошлым годом до примерно 1000. По данным объединения, в России зарегистрировано около 4000 немецких компаний.