В ФРГ в воскресенье, 1 октября, впервые зарегистрирован однополый брак. Свидетельство о заключении брачного союза в ратуше берлинского района Шенеберг получили 60-летний Бодо Менде и 59-летний Карл Крайль.
© Shutterstock nuotr.

Они прожили вместе 38 лет и 19 октября 2002 года - также первыми в Берлине - узаконили гражданское партнерство.
На мероприятии, ознаменовавшем собой вступление в силу принятого в этом году закона о "браке для всех", присутствовали около ста друзей и родственников супругов.

В ФРГ специально открыли ЗАГСы

В воскресенье в столице Германии для однополых пар также были открыты ЗАГСы округов Темпельхоф-Шенеберг и Фридрихсхайн-Кройцберг. О своих планах в этот день оформить брак заявили в общей сложности девять пар.

Так, о знаменательном событии в Twitter сообщил депутат бундестага от партии "Союз-90"/ "зеленые" Фолькер Бек, сопроводив запись хэштэгом #ehefueralle (#бракдлявсех). Он узаконил брачный союз с Адрианом Петковым.


Как легализовали однополые браки?

Законопроект, предусматривающий полное и равноправное признание однополых браков, получивший в ФРГ название закона о "браке для всех" был принят большинством голосов депутатов бундестага 30 июня. За проголосовали 393 парламентария, против - 226, четверо - воздержались.

При этом федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проголосовала против принятия законопроекта.

"Для меня брак, согласно Основному закону, это союз мужчины и женщины, - пояснила свою позицию после голосования канцлер. - И поэтому сегодня я не голосовала за этот законопроект".

До 1969 года гомосексуальные связи в Германии уголовно преследовались. Однополые союзы регистрируют в Германии с 2001 года.

Свои отношения к 2017 году официально оформили 34 тысячи гомосексуальных пар. Однако до настоящего времени гомосексуальные пары могли зарегистрировать свои отношения лишь в форме однополых партнерств. Такие союзы обладали меньшими правами, чем гетеросексуальные браки. В частности, они до недавнего времени не пользовались льготами при налогообложении, предусмотренными в Германии для лиц, состоящих в браке, и до сих пор не могут усыновлять детей.

Deutsche Welle
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