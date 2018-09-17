В воскресенье он выполнил тестовый рейс, за которым наблюдал министр экономики и транспорта Нижней Саксонии Бернд Альтхусман, сообщает Radio Bremen.
На крыше состава установлена цистерна с водородным топливом и топливный элемент. Он преобразует энергию водорода в электрический ток.
Поезд способен развить скорость до 140 километров в час. На одной заправке Coradia iLint может преодолеть порядка 1 тыс. километров, что сопоставимо с длительностью работы современного тепловоза.
Транспортное средство было разработано и изготовлено в немецком городе Зальцгиттер французской Alstom, которая является первым европейским разработчиком высокоскоростных электропоездов, отмечает Deutsche Welle.
С 2021 года 14 таких поездов будут выполнять регулярные рейсы по маршруту Букстехуде - Куксхафен.
Земельное транспортное министерство планирует в ближайшем будущем полностью заменить дизельные региональные поезда водородными. Ранее сообщалось, что на эти цели выделены 81,3 млн евро.
Двигатели внутреннего сгорания, работающие на водородных элементах, считаются надежными и высокоэкологичными. Их работа основана на преобразовании энергии водорода в электрический ток с помощью топливного элемента. В числе недостатков обычно упоминают высокую стоимость водородных топливных элементов и большое количество энергии, необходимое для сжижения топлива.
Глава Пентагона обвинил Россию в попытках вмешательства в референдум о членстве Македонии в НАТО (7)
Министр обороны США Джеймс Мэттис , прибыв в Македонию...
В Германии запустили первый в мире поезд на водородном топливе
Первый в мире поезд на водородных топливных элементах...
Guardian опубликовала видео насилия в южнокорейской церкви
Британская газета The Guardian опубликовала видео, на...
Порошенко объявил о разрыве договора о дружбе с РФ (26)
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ,...
Белорусская церковь также намерена получить автокефалию (12)
Белорусская автокефальная православная церковь...
TOP новостей
Литва не будет обжаловать решение Еврокомиссии по "Газпрому" (26)
Литва не станет обжаловать решение Еврокомиссии (ЕК) по...
Уехавшая в Швецию семья из Литвы: нам обещали золотые горы, а попали мы в ад (59)
"Мы на распутье: мы должны возвращаться назад, но не...
Власти Литвы готовятся к борьбе с ТЦ, но говорят о здоровом росте цен (19)
Как Минфин Литвы , так и экономисты коммерческих банков...
Шведский профессор рассказал, какими должны быть налоги для адекватной пенсии (11)
Каким должен быть тариф на социальное страхование,...
Предложение президента Литвы: зарплата приставов не должна превышать 15% взысканной суммы (16)
Президент Литвы Даля Грибаускайте предлагает, чтобы...