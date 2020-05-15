В Германии надругательство над символикой Европейского Союза и государственными флагами других стран в будущем может быть наказано денежным штрафом либо лишением свободы на срок до трех лет. Соответствующий закон в четверг, 14 мая, принял бундестаг. Поводом послужил инцидент 2017 года, когда в Берлине демонстранты сжигали флаги Израиля. "Нельзя, чтобы в Германии горели израильские флаги", - подчеркнул эксперт по вопросам правовой политики из фракции СДПГ в бундестаге Йоханнес Фехнер (Johannes Fechner).

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Ранее штраф или лишение свободы грозили только за оскорбление государственных символов Германии. Теоретически наказание могло последовать и за надругательство над символами других государств, но лишь при определенных условиях. Согласно новой редакции закона, демонстрантам запрещено сжигать флаги. "Сжигание флагов в общественных местах не имеет ничего общего с мирным протестом. Такие действия лишь разжигают ненависть, ярость и агрессию", - подчеркнула министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht).

Против принятия новой уголовно-правовой нормы выступила фракция правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). По ее мнению, запрет на надругательство над зарубежными флагами представляет собой "чрезмерное вмешательство в свободу мнений и искусства". Однако ее ходатайство отклонили подавляющим большинством голосов.