В Германии надругательство над символикой Европейского Союза и государственными флагами других стран в будущем может быть наказано денежным штрафом либо лишением свободы на срок до трех лет. Соответствующий закон в четверг, 14 мая, принял бундестаг. Поводом послужил инцидент 2017 года, когда в Берлине демонстранты сжигали флаги Израиля. "Нельзя, чтобы в Германии горели израильские флаги", - подчеркнул эксперт по вопросам правовой политики из фракции СДПГ в бундестаге Йоханнес Фехнер (Johannes Fechner).
Ранее штраф или лишение свободы грозили только за оскорбление государственных символов Германии. Теоретически наказание могло последовать и за надругательство над символами других государств, но лишь при определенных условиях. Согласно новой редакции закона, демонстрантам запрещено сжигать флаги. "Сжигание флагов в общественных местах не имеет ничего общего с мирным протестом. Такие действия лишь разжигают ненависть, ярость и агрессию", - подчеркнула министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht).
Против принятия новой уголовно-правовой нормы выступила фракция правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). По ее мнению, запрет на надругательство над зарубежными флагами представляет собой "чрезмерное вмешательство в свободу мнений и искусства". Однако ее ходатайство отклонили подавляющим большинством голосов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор: появляются данные о том, что коронавирус смертельно опасен даже для детей (1)
Профессор Саулюс Чаплинскас в передаче "День на Delfi"...
Премьеры стран Балтии утверждают, что первая волна коронавируса взята под контроль (31)
Премьер-министры балтийских государств утверждают, что...
Латвия, Литва и Эстония открывают границы: что нужно знать путешественникам (5)
15 мая страны Балтии превращаются в "маленький Шенген":...
Специалисты рассказали, как изменятся цены на недвижимость в Литве (3)
В марте, когда в Литве был объявлен карантин,...