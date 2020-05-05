Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест российского хакера, обвиняемого во взломе компьютерной системы бундестага в 2015 году. Как сообщают во вторник, 5 мая, ряд немецких СМИ, речь идет об уроженце Курска, 29-летнем Дмитрии Бадине.

По данным еженедельника Spiegel, Бадин также объявлен в международный розыск Федеральным бюро расследований (ФБР) США. Американские власти подозревают его, а также других участников группировки хакеров Fancy Bear (другие названия - Strontium/APT28. - Ред.) в работе на российскую разведывательную службу ГРУ, а также в атаках на сервера Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года, Всемирного антидопингового агентства (WADA), Организации по запрещению химического оружия, швейцарскую химическую лабораторию Spiez. Как указывает Spiegel, задержание Бадина, который предположительно находится на территории России, представляется маловероятным.

Похищены 16 Гб данных

Хакерская атака на компьютерную систему бундестага стала на то время крупнейшим преступлением подобного рода в Германии. В апреле 2015 года хакерам удалось проникнуть во внутренние сети немецкого парламента и похитить 16 Гб данных. Хакерская атака оказалась столь серьезной, что компьютерную систему бундестага пришлось отключить на несколько дней в целях безопасности.