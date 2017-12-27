В Германии судно с сотней туристов на борту протаранило опору моста

Инцидент произошел вечером во вторник, 26 декабря. Круизный лайнер Swiss Crystal направлялся из немецкого Дуйсбурга в город Арнем, расположенный на востоке Нидерландов. Примерно в 20:50 по местному времени судно попало на мель и протаранило мост носовой частью.

К месту аварии оперативно прибыли бригады скорой помощи, а также представители полиции Дуйсбурга. Один из правоохранителей в беседе с газетой Der Westen отметил, что последствия инцидента могли быть куда трагичнее, учитывая количество людей на борту.

Спустя примерно час к месту ЧП подошел другой туристический корабль, на котором пассажиры Swiss Crystal смогли продолжить путешествие. О причинах инцидента к настоящему моменту информации нет, полиция проводит расследование. Тем временем все пострадавшие уже покинули больницу.

Движение по мосту после аварии было перекрыто, пока его прочность проверяли эксперты и инженеры. Соответствующие работы начались ранним утром в среду. "Нанесенный ущерб лучше видно при свете", — пояснил один из специалистов.

По данным газеты RP, инженеры-конструкторы выявили только внешние повреждения опоры моста, примерно в полдень автомобильное движение по нему было возобновлено.