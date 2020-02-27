В Германии создан штаб по борьбе с коронавирусом

Федеральное правительство Германии ориентирует население страны на широкомасштабное распространение нового коронавируса SARS-CoV-2. Надо исходить из того, что в Германии начинается эпидемия, заявил в четверг, 27 февраля, федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn). Министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) указал, что появление вируса в Германии и Европе "существенно обострило ситуацию". Министры заявили о создании кризисного штаба в стране. Зеехофер подчеркнул, что правительство сделает все, что в его силах, для защиты населения.

Речь, прежде всего, идет о том, чтобы пресечь цепочки инфицирования уже зараженными людьми, как внутри Германии, так и из-за рубежа. Шпан призвал жителей Германии, возвращающихся в страну из Китая, Южной Кореи, Японии, Ирана и Италии, сообщать властям место своего пребывания.

28 февраля штаб примет решение о том, будут ли в стране отменены некоторые массовые мероприятия, в частности, международная ярмарка туризма ITB.

По данным на 27 февраля в Германии насчитывается 27 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Первоначально все заразившиеся в Германии были лишь в Баварии. Первым заболевшим стал сотрудник баварской фирмы Webasto, который ранее находился в контакте с приехавшей из Китая коллегой. В последние дни заболевание COVID-19, вызываемое вирусом, было обнаружено в Северном Рейне - Вестфалии, Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце.

Наиболее острая эпидемиологическая ситуация в Европе в Италии. Там заболели 528 человек, 14 человек умерли. Всего в мире в 48 странах и трех территориях (Гонконг, Макао и Тайвань) насчитывается более 82 тысяч зараженных. Общее число погибших превысило отметку 2800 человек.