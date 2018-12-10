В Германии сотрудники Deutsche Bahn парализовали движение поездов

Из Нюрнберга не ходят поезда в направлении Вюрцбурга, Мюнхена или Берлина. Поезда также стоят в Баварии и Баден-Вюртемберге. Ряду сбоев наблюдается в Нижней Саксонии и Бремене. Не действуют главные вокзалы Ганновера и Бремена, а также железнодорожные вокзалы в Целле и Хельмштедте.
В утреннем сообщении концерна Deutsche Bahn в Twitter указано, что все поезда, находящиеся в данный момент в движении, проследуют только до следующей станции. Движение остановлено до дальнейшего уведомления.
Агентство DPA со ссылкой на пресс-секретаря Deutsche Bahn передает, что забастовка началась в 5 утра и должна была продлиться до 9 утра, но задержки и отмены будут продолжаться весь день.
Пассажирам, купившим билеты на понедельник, рекомендовано перенести поездку. Билеты, купленные на сегодняшний день, будут действительны на любые поезда в течение двух дней, включая требуемые из-за нарушения графика движения пересадки.
К решению устроить забастовку рабочие пришли после того, как профсоюз Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), представляющий интересы около 160 тысяч сотрудников Deutsche Bahn, 8 декабря не смог достичь договоренностей с оператором железных дорог о повышении зарплаты и улучшении условий труда.
Сотрудники с помощью профсоюзов хотят добиться повышения зарплаты на 7,5%, тогда как Deutsche Bahn готов поднять ее на 5,1% поэтапно и сделать единоразовую выплату в размере 500 евро, что будет равносильно семипроцентному увеличению зарплаты, уточняет "Коммерсант". Однако EVG выпустил заявление о том, что вернется за стол переговоров с оператором железных дорог только тогда, когда тот будет готов сделать серьезное предложение.
"Наши коллеги работают круглосуточно 365 дней в году, стараясь обеспечить бесперебойность пассажирских и грузовых перевозок в Германии, и это несмотря на постоянную нехватку кадров и вынужденные переработки", - говорится в заявлении профсоюза. Сотрудники Deutsche Bahn предупредили, что аналогичные забастовки могут провести и в преддверии рождественских праздников.
Между тем представители Deutsche Bahn заявляют, что сотрудники напрасно бастуют, поскольку компания готова вести переговоры и идти на определенные уступки.
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