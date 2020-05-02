Агентству предстоит принять решение о том, нужно ли освобождать газопровод от ограничений, которые накладывает газовая директива ЕС. В соответствии с ней, ограничения не накладываются на те проекты, которые были построены до мая 2019 года. Созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации "Северного потока-2" компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером и учредителем которой является российский "Газпром", настаивала на том, что исключение для газопровода должно быть сделано в связи с тем, что его прокладка к указанному сроку уже началась. Заявки, с просьбой освободить их из-под действия газовой директивы, Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали в агентство в январе.

Окончательное решение по этому поводу еще не вынесено, однако BNetzA уже подготовило предварительный проект решения, из которого следует, что заявку Nord Stream 2 AG оно отклонит. Nord Stream 2 AG может обжаловать решение BNetzA в Высшем земельном суде Дюссельдорфа, а тот может передать дело в Европейский суд, сообщает РБК.

В соответствии с поправками в газовую директиву ЕС 2009 года все правила европейского законодательства (разделение поставщика газа и транспортной компании, доступ третьих сторон к мощностям газопровода, недискриминационные тарифы и транспарентность) должны применяться не только к сухопутным, но и к морским газопроводам из третьих стран. Это означает, что "Газпром" сможет использовать "Северный поток-2" после завершения строительства только на 50%. Оставшиеся мощности должны быть предоставлены третьим поставщикам. Чтобы решить этот вопрос, для морского газопровода придется создавать специального газотранспортного оператора, независимого от поставщика.

Оператор "Северного потока - 2" - компания Nord Stream 2 AG - не согласен с предварительным решением Федерального сетевого агентства Германии об отказе освободить проект от правил Газовой директивы ЕС и намерен и дальше отстаивать свои права после оценки окончательного решения. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь оператора Йенс Мюллер.

"Нам известна информация, предоставленная регулятором Германии BNetzA участникам процесса. Мы не согласны с этим выводом. Мы будем ждать официального решения и, конечно, оценивать его и наши дальнейшие действия для защиты наших прав", - сказал ТАСС представитель оператора.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод проходит в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Партнерами "Газпрома" по проекту являются европейские компании Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Shell.

20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий санкции против газопроводов "Северный поток-2" из России в Германию и "Турецкий поток" из России в европейскую часть Турции. Запуску второго ограничительные меры не помешали, но строительство "Северного потока - 2" остановилось сразу же. Швейцарская компания-трубоукладчик Allseas заранее приостановила работы, а уже 21 декабря все ее суда были выведены из зоны строительства, хотя у них было 30 дней на сворачивание работ до начала действия карательных мер.

Санкции предусматривают блокировку всех американских активов попавших под ограничения компаний, запрет на операции с фигурантами списка и запрет на въезд представителей компаний в США. Согласно документу, введение санкций является одной из мер по "сдерживанию России" и направлено на "защиту европейской энергетической безопасности".

В "Газпроме" в середине февраля 2020 года сообщили, что газопровод будут запущен в конце года. О том, что "Северный поток-2" уже заработает к этому времени или в начале следующего года, заявил и президент Владимир Путин.