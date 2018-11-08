Больше чем каждый третий немец придерживается того мнения, что иностранцы приезжают в Германию только за тем, чтобы воспользоваться социальными благами. А в Восточной Германии так считает почти каждый второй. Кроме того, примерно столько же людей убеждены, что из-за наплыва иностранцев ФРГ "подчиняется иностранному влиянию в опасных масштабах" — в целом 35,6 процентов, на востоке страны — 44,6. Такого результаты репрезентативного социологического опроса, данные которого опубликованы в Германии в среду, 7 ноября.

"В настоящее время более 30% тех, кто живет в Восточной Германии, придерживаются враждебных по отношению к иностранцам взглядов", — рассказал в беседе с DW руководивший проведенным исследованием Оливер Декер (Oliver Decker) из Центра по изучению правого экстремизма и демократии в Лейпцигском университете. И это, по его словам, "очень, очень высокий показатель". На западе ФРГ он не превышает 22%.

Каждые два года, начиная с 2012 года, институт Декера проводит подобные репрезентативные опросы, оценивая, насколько распространены в Германии авторитарные и правоэкстремистские взгляды. В научной работе также участвуют близкий к партии "зеленых" Фонд Генриха Бёлля и Фонд имени Отто Бреннера, близкий к профсоюзному объединению IG Metall.

Растут предубеждения против мусульман и народов синти и рома

Исследователи установили, что уровень негативного отношения к мигрантам вырос в целом, но в особенности это касается мусульман и народов синти и рома. Причем по отношению к последним агрессия особенно сильна, подчеркивает Декер. К примеру, почти 60% опрошенных согласились с тезисом, что синти и рома склонны к преступному поведению, этот почти на 5% больше, чем в 2014 году.

Негативные предубеждения против мусульман также значительно усилились. По данным исследования, более 44% находят, что переселение мусульман в Германию должно быть поставлено под запрет (в 2014 году так считали 36,5%). И больше половины опрошенных (55,8%) заявили, что из-за такого большого количества мусульман иногда ощущают себя чужими в собственной стране (в 2014 году так говорили 43%).

Уровень антисемитизма тоже растет

После нескольких случаев публичного проявления антисемитизма тема враждебности по отношению к евреям в Германии стала все чаще попадать в медийные заголовки. И вот теперь исследование показало, что один из десяти немцев считает, будто влияние евреев "и сегодня еще слишком большое". Почти столько же человек полагают, что евреям присущи некие особенные черты и свойства, из-за которых они "не во всем совпадают с нами". Ученые предполагают, что в действительности антисемитские позиции характерны для еще большего количества людей, однако не все готовы высказываться на эту тему публично, опасаясь негативного общественного мнения по поводу таких взглядов.

По оценкам Оливера Декера, ненависть к иностранцам, мусульманам, синти и рома, на самом деле, не имеет прямого отношения к перечисленным группам. Его объяснение звучит так: успешное экономическое развитие Германии в последние годы и даже десятилетия привело к значительным изменениям в структуре общества. В частности, системы социальной безопасности были урезаны, что, в свою очередь, вызвало накопление злобы и рост авторитарной агрессивности. Для этого пара требовался выходной клапан — и люди нашли его в форме ксенофобии.

Последствия для основ демократического строя

Декер предупреждает: дело на этом не остановится, и последствия могут угрожать германской демократии. Ведь несмотря на то, что более 90% опрошенных находят идею демократии хорошей, понимают они под этой идеей нечто совсем другое, нежели общество, которое предлагает всем людям равные права и свободы. "Среди большинства населения распространены представления о том, что демократией может быть и что-то вроде диктатуры большинства", — указывает ученый.

Люди верят в то, что права на защиту отдельной личности или группы не имеют существенного значения в том случае, если для общего дела окажется правильным и важным их ограничить. И если бы в парламенте возникло большинство, согласное с такими взглядами, то демократия могла бы оказаться под угрозой в рамках демократических процедур, предостерегает Декер.

Партия АдГ — политическое крыло правого экстремизма

Опрос показывает, что около 8% по-прежнему думают о диктатуре как о лучшей форме государственного устройства — при определенных обстоятельствах. Еще больше — 11% — хотели бы, чтобы во главе государства встал вождь, который мог бы "править твердой рукой ради всеобщего блага".

По данным опроса, в особенности часто взгляды, враждебные к иностранцам (55%) и к демократии (13,2%), встречались среди тех, кто голосовал за правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). "Избирательницы и избиратели с устоявшимся и четко выраженным правоэкстремистским мировоззрением обрели в АдГ форму для политического самовыражения", — гласят выводы ученых.

Однако ксенофобные настроения относительно распространены и среди тех, кто голосует за консервативный Христианско-демократический союз (ХДС), социал-демократов (СДПГ) или либералов (СвДП). В этом электоральном секторе они достигают 20%.

И все же есть определенные позитивные тенденции, на которые указывает исследование лейпцигского центра. По словам Декера, "мы можем сказать, что 30% населения решительно придерживаются свободных демократических убеждений". На первый взгляд не так уж и много, однако, эти люди готовы отстаивать демократию и способны принимать другие мнения. Помимо этого, хотя значительное количество граждан Германии настроены по отношению к демократии амбивалентно, это отнюдь не означает, что они автоматически оказываются в авторитарном лагере. Но 40% респондентов вполне одобряют более авторитарные общественные структуры. "Поэтому в сегодняшнем обществе наблюдается отчетливая поляризация", — подытоживает Декер.