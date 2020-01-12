В Германии растет число преступлений против политиков

Число преступлений в отношении должностных лиц в Германии в 2019 году выросло. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag в воскресенье, 12 января, со ссылкой на результаты собственного опроса, проведенного среди МВД ряда федеральных земель. По данным опроса, например, в Нижней Саксонии число таких преступлений выросло со 108 в 2018 году до 167 в 2019 году, а в Баден-Вюртемберге - с 81 до 104.
На востоке Германии этот показатель увеличился еще сильнее. Так, в Саксонии он почти удвоился - с 99 до 197, а в Тюрингии вырос более чем в два раза - с 43 до 101. В Берлине число нападений на должностные лица в последние годы выросло незначительно - с 143 до 159. В то же время и Баварии оно, наоборот, сильно снизилось - с 232 до 134.
В статистике учитываются нападения и другие преступления в отношении министров немецких федеральных земель, судей и сотрудников органов местного самоуправления, в том числе работающих на добровольных началах. При этом при оценке ситуации в Берлине добавлены также данные по политикам федерального уровня и должностным лицам, работающим в находящихся в столице ФРГ представительствах земель. Данные носят предварительный характер, так как до 31 января могут поступить новые сведения о преступлениях, совершенных в 2019 году, отмечает Welt am Sonntag.
Убийство Вальтера Любке и акции в поддержку Кристофа Ландшайдта
Самым резонансным преступлением в отношении местного политика в Германии в 2019 году стало убийство главы административного округа Кассель Вальтера Любке, выступавшего в поддержку беженцев. Он был убит выстрелом в голову с близкого расстояния, его тело обнаружили в ночь на 2 июня на террасе своего дома в Вольфхагене. Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест Штефана Э., так как на месте преступления были обнаружены следы его ДНК.
Широкое обсуждение в Германии вызвала также ситуация вокруг Кристофа Ландшайдта (Christoph Landscheidt) - мэра небольшого города Камп-Линфорт на западе ФРГ. Он утверждает, что получает угрозы от правых радикалов, и оспаривает в суде отказ выдать ему разрешение на ношение огнестрельного оружия. В Камп-Линфорте проходят демонстрации как сторонников, так и противников Ландшайдта.
В Германии растет число преступлений против политиков
С 2018 по 2019 год в Саксонии и Тюрингии на востоке ФРГ число...
На Галапагосы возвращается черепаха с легендарным либидо
Самец гигантской черепахи по прозвищу Диего,...
На выборах главы администрации Тайваня победила партия, выступающая за независимость острова
Действующая глава администрации Тайваня Цай Инвэнь...
Франция решила временно отказаться от повышения пенсионного возраста из-за недовольства населения
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп обратился к...
TOP новостей
В праздники от передозировки алкоголя в Литве скончались три человека (43)
Жители Литвы на Рождество и на Новый год денег не...
Белорусы получат шенген за 35 евро, но до безвиза еще далеко (2)
Подписание соглашений Беларуси с ЕС об упрощении...
Исповедь женщины в интернете вскрыла негативную позицию литовских работодателей (9)
Вы приходите на собеседование, обсуждаете с...
Банковскую карту "проглотил" банкомат: как неделю прожить без денег? (16)
Испорченный банкомат может перевернуть жизнь человека...
В память о защитниках свободы в Вильнюсе зажгут памятные костры (60)
В Вильнюсе в память о защитниках свободы в воскресенье...