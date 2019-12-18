В Германии призывают дать ответ на санкции США против "Северного потока - 2"

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заскиа Эскен (Saskia Esken) раскритиковала утвержденные Конгрессом США санкции против строительства газопровода "Северный поток - 2". Введение штрафных мер против данного проекта "не является особенно дружественным шагом", заявила она в эфире телеканала ZDF в среду, 18 декабря.

По словам лидера партии, входящей в правящую коалицию, правительство ФРГ не должно оставлять данное решение без ответа. Эскен считает "очень проблематичным", что Соединенные Штаты таким образом пытаются "повлиять на европейские действия".

Немецкие машиностроители призвали смягчить эффект от санкций

Между тем Объединение немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA) призывает власти Германии выступить со своей инициативой по защите европейского бизнеса на фоне американских санкций. "В Берлине и Брюсселе в конце концов должны начаться дискуссии о том, как можно защитить европейские компании от экстерриториальных санкций вне зависимости от того, какое государство их вводит", - заявил глава объединения Тило Бродтман (Thilo Brodtmann).

По его словам, ЕС не в состоянии предотвратить санкции других государств, но может "смягчить их воздействие и тем самым снизить их успех". При этом Германия как один из крупнейших экспортеров должна взять на себя инициативу в этом вопросе, уверен глава VDMA.

Для вступления санкций в силу нужна лишь подпись Трампа

Накануне Сенат США одобрил санкции против "Северного потока - 2", за которые 11 декабря уже проголосовала Палата представителей. Штрафные меры заложены в новый оборонный бюджет США на 2020 год. Для вступления закона в силу осталась дождаться лишь подписи президента Дональда Трампа, который ранее заявил, что подпишет закон "сразу, как только он окажется на его рабочем столе".

Законопроект предусматривает ограничения против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства "Северного потока -2 " и "Турецкого потока". В документе сказано, что санкции приняты в целях обеспечения энергетической безопасности Европы. Эксперты считают, что внесение санкций против европейского газопровода в оборонный бюджет США связано с тем, что американские законодатели хотели ввести эти ограничения как можно быстрее, а на разработку закона им бы потребовалось дополнительное время.

Между тем многие наблюдатели считают, что американские санкции уже не остановят "Северный поток - 2", поскольку его строительство практически завершено.