"Мы исключили Россию из "Большой восьмерки". Теперь наша проблема заключается в том, что США проводят политику, которую остальные шесть стран проводить не хотят", - сказала Вагенкнехт.
По словам представителя ЛПГ, которые приводит РБК, возвращение к формату G8 создаст необходимый противовес влиянию США. "Европа заинтересована в хороших отношениях с Россией. Немецкая внешняя политика всегда была такой, и я считаю, что мы должны к ней вернуться", - подчеркнула она.
Также политик высказала мнение, что с Россией необходимо сотрудничать по наиболее важным вопросам. При этом Германия должна прекратить идти назначенным США курсом, подчеркнула она.
Напомним, в апреле глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что не считает реалистичным присоединение России к группе стран "Большой семерки" и возврат к формату G8.
Тем не менее в последнее время власти Германии ясно демонстрируют намерение отмежеваться от США в важных вопросах.
Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель в мае призвала Европу не рассчитывать за военную защиту со стороны Вашингтона.
Она заявила, что европейские страны должны "взять свою судьбу в собственные руки".
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