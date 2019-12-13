В Германии при взрыве в жилом доме погиб один и ранены 25 человек

В результате взрыва в панельном доме в городе Бланкенбург, расположенного в федеральной земле Саксония-Анхальт на востоке Германии, погиб как минимум один человек, еще 25 ранены. Спасатели обнаружили тело в квартире, где предположительно произошел взрыв. Полиция не исключает, что число жертв может увеличиться.

Взрыв прогремел в пятницу, 13 декабря, в пятиэтажном жилом доме около 9.00 по местному времени (11:00 мск). Полиция выложила в Twitter фотографию, на которой видны разрушения и копоть от взрыва. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Полиция не исключает, что взрыв был преднамеренным.

В результате взрыва осколки разлетелись в радиусе 60 метров. Спасатели эвакуировали и не пострадавших жильцов, а также расположенный неподалеку детский сад. Пострадавших среди детей нет. В Бланкенбурге проживает около 20 тысяч человек.